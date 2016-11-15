Team SoloMid и Flash Wolves начнут IEM Season XI – Oakland с полуфинальной стадии

Стало известно расписание IEM Season XI – Oakland, сообщает пресс-служба организаторов соревнований. Две команды были сразу "посеяны" в полуфиналы – Team SoloMid (США) в качестве чемпиона летнего сплита NA LCS 2016 и Flash Wolves (Тайвань) как победитель 2016 LMS Summer. В четвертьфиналах турнира между собой встретятся INTZ e-Sports (Бразилия) и Unicorns of Love (Европа), а во втором четвертьфинале зрителей ждет противостояние The Chiefs eSports Club (Австралия) и LongZhu Gaming (Южная Корея). Турнир пройдет с 19 по 20 ноября в Окленде, США. Призовой фонд соревнований составляет 100 тысяч долларов, из которых 50 тысяч достанется победителю турнира. Помимо солидного чека чемпионы получат путевку на IEM Season XI – World Championship Katowice.