12:11 | КИБЕРСПОРТ

Team LDLC подписала новый состав

0
0
0

Французская киберспортивная организация Team LDLC подписала новый состав по League of Legends, сообщает официальный сайт команды. В состав вошли как опытные игроки, так и киберспортсмены без опыта выступлений в лигах от RIOT. Единственным игроком с опытом выступлений в LCS является Амаури "Moopz" Мингуэрче (Бельгия). Помимо него внимания также заслуживает немец Макс "Satorius" Гюнтер, отыгравший прошлый сезон в составе Inspire Esports. Другие три игрока не имеют ни малейшего опыта выступлений в лигах разработчиков игры – RIOT. Речь идет о двух бельгийцах – Nerroh и Nisqy, а также словенце Crownie. В этом месяце Team LDLC ждет два турнира – ESL National Championship и LAN-финал Challenge France. Стоит отметить, что для Team LDLC это уже седьмой состав по League of Legends.

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ