Французская киберспортивная организация Team LDLC подписала новый состав по League of Legends, сообщает официальный сайт команды. В состав вошли как опытные игроки, так и киберспортсмены без опыта выступлений в лигах от RIOT. Единственным игроком с опытом выступлений в LCS является Амаури "Moopz" Мингуэрче (Бельгия). Помимо него внимания также заслуживает немец Макс "Satorius" Гюнтер, отыгравший прошлый сезон в составе Inspire Esports. Другие три игрока не имеют ни малейшего опыта выступлений в лигах разработчиков игры – RIOT. Речь идет о двух бельгийцах – Nerroh и Nisqy, а также словенце Crownie. В этом месяце Team LDLC ждет два турнира – ESL National Championship и LAN-финал Challenge France. Стоит отметить, что для Team LDLC это уже седьмой состав по League of Legends.