Team EnVyUs – лучшая команда 2016 года в Overwatch по версии GosuGamers

Европейский состав американской организации Team EnVyUs по Overwatch признан лучшей командой 2016 года авторитетным порталом GosuGamers, который огласил итоги премии GosuAwards в этой дисциплине. При этом коллектив победил как по мнению экспертов, так и по результатам голосования пользователей. Представители СНГ-региона наград не получили.

Полный список победителей GosuAwards 2016 по Overwatch выглядит следующим образом:

Команда года* – Team EnVyUs;

Игрок года (DPS) – Кевин "TviQ" Линдстрем (Тимо "Taimou" Кеттунен);

Игрок года (Tank) – Кристиан "cocco" Йонссон (Гонг "Miro" Джин Хьюк);

Игрок года (Support) – Себастьян "chipshajen" Видланд (Рю "Ryujehong" Дже Хонг);

Момент года – Zunba's Surprise Zarya;

Матч года – Полуфинал ESL Overwatch Atlantic Showdown между Rogue и Team EnVyUs;

Турнир года – Overwatch Open (Overwatch World Cup);

Комментатор года – Эндрю "ZP" Раш;

Аналитик года – "Hexagrams" Киркбрид (Кристофер "MonteCristo" Миклес);

Мета года – BeyBlade (TripleTank);

Драма года – Blizzard отменила систему выбора карт (Sombra ARG); Противостояние года – Blizzard против профессиональных игроков;

Самая перспективная команда на 2017 год – Immortals (LW Red);

Лучший создатель контента – CaptainPlanet (MOONMOON);

История года – Изменения в лимите героев (Рукопожатие Брэндона "Seagull" Ланда).

* – по версии экспертов GosuGamers, в скобках указан побидетель голосования среди пользователей (если отличается).