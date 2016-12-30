Team EnVyUs – лучшая команда 2016 года в Overwatch по версии GosuGamers

Европейский состав американской организации Team EnVyUs по Overwatch признан лучшей командой 2016 года авторитетным порталом GosuGamers, который огласил итоги премии GosuAwards в этой дисциплине. При этом коллектив победил как по мнению экспертов, так и по результатам голосования пользователей. Представители СНГ-региона наград не получили.
Полный список победителей GosuAwards 2016 по Overwatch выглядит следующим образом:
Команда года* – Team EnVyUs;
Игрок года (DPS) – Кевин "TviQ" Линдстрем (Тимо "Taimou" Кеттунен);
Игрок года (Tank) – Кристиан "cocco" Йонссон (Гонг "Miro" Джин Хьюк);
Игрок года (Support) – Себастьян "chipshajen" Видланд (Рю "Ryujehong" Дже Хонг);
Момент года – Zunba's Surprise Zarya;
Матч года – Полуфинал ESL Overwatch Atlantic Showdown между Rogue и Team EnVyUs;
Турнир года – Overwatch Open (Overwatch World Cup);
Комментатор года – Эндрю "ZP" Раш;
Аналитик года – "Hexagrams" Киркбрид (Кристофер "MonteCristo" Миклес);
Мета года – BeyBlade (TripleTank);
Драма года – Blizzard отменила систему выбора карт (Sombra ARG); Противостояние года – Blizzard против профессиональных игроков;
Самая перспективная команда на 2017 год – Immortals (LW Red);
Лучший создатель контента – CaptainPlanet (MOONMOON);
История года – Изменения в лимите героев (Рукопожатие Брэндона "Seagull" Ланда).
* – по версии экспертов GosuGamers, в скобках указан побидетель голосования среди пользователей (если отличается).