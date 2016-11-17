12:53 | КИБЕРСПОРТ

Talespin ушел из Team EnVyUs

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Ронни "Talespin" Дюпри покинул состав Team EnVyUs по Overwatch, сообщил игрок в своем твиттере. Он подчеркнул, что причиной такого решения стала нездоровая обстановка в коллективе. По словам киберспортсмена, он планирует взять небольшой отпуск, а после вернуться на соревновательную сцену в другой команде. По мнению Talespin'a, игроки европейского коллектива недостаточно выкладывались на тренировках, чем был очень недоволен Дюпри. Напомним, что Ронни Дюпри выступал за Team EnVyUs с февраля 2016 года.

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