Talespin ушел из Team EnVyUs

Ронни "Talespin" Дюпри покинул состав Team EnVyUs по Overwatch, сообщил игрок в своем твиттере. Он подчеркнул, что причиной такого решения стала нездоровая обстановка в коллективе. По словам киберспортсмена, он планирует взять небольшой отпуск, а после вернуться на соревновательную сцену в другой команде. По мнению Talespin'a, игроки европейского коллектива недостаточно выкладывались на тренировках, чем был очень недоволен Дюпри. Напомним, что Ронни Дюпри выступал за Team EnVyUs с февраля 2016 года.