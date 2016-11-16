Svenskeren и Hauntzer продлили контракты с Team SoloMid

Игроки Team SoloMid Деннис "Svenskeren" Йонсен (Дания) и Кевин "Hauntzer" Ярнелл (США) продлили контракты с организацией, сообщает пресс-служба коллектива. Таким образом, четыре действующих игрока организации продолжат выступления за американскую команду в следующем сезоне. Помимо Svenskeren'a и Hauntzer'a в следующем сезоне за Team SoloMid будет выступать Сорен "Bjergsen" Бьерг (Дания) и Винсент "Biofrost" Ван (Китай). В качестве пятого игрока на ближайших турнирах за коллектив будет играть Джейсон "WildTurtle" Тран (Канада), поскольку Ильян "Doublelift" Пэн (США) взял отпуск от соревновательной сцены.