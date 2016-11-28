SuperPlouk стал игроком Luminosity Gaming

Француз Бастьен "SuperPlouk" Клау заменит в составе европейской команды Luminosity Gaming по дисциплине Overwatch немца Доминика "Ruster" Ваффеля, сообщает пресс-служба киберспортивной организации. Ранее SuperPlouk выступал за такие команды, как Sydioda, Redskin и Bonjour. О сроках контракта пока не сообщается. Примечательно, что Доминик "Ruster" Ваффель выступал за Luminosity с момента создания коллектива. О том, где продолжит карьеру немецкий киберспортсмен также пока никакой информации не поступало.