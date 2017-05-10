Сумма рекламных контрактов в киберспорте составила 280 миллионов долларов в 2016 году

Портал businesswire.com опубликовал исследование рынка киберспорта, в котором представил данные об общей сумме рекламных контрактов в прошлом году, а также динамике увеличения охвата зрительской аудитории. Согласно исследованию, рекламодатели выделили более 280 миллионов долларов на киберспортивное направление в 2016 году. Авторы также спрогнозировали рост этого показателя до миллиарда долларов через 5 лет.

Общее время просмотра киберспортивных событий составило 6 миллиардов часов, что на 19 процентов больше, чем аналогичный показатель в 2015 году. Процент китайской аудитории составляет 57 процентов.