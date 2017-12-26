Сумма призовых в киберспорте впервые превысила 100 миллионов долларов в год

Киберспортивный портал The Esports Observer опубликовал рейтинг дисциплин по сумме призовых за 2017 год. На первом месте четвертый раз кряду располагается Dota 2, на турнире по которой было разыграно в общей сложности почти 38 миллионов долларов.

Далее следует CS:GO, в два раза уступающий лидеру по сравниваемому показателю – 19 миллионов. Замыкает тройку League of Legends, достигшая планки в 11,8 миллиона.

Примечательно, что рост призовых в Dota 2 по сравнению с прошлым годом увеличился лишь на 1,4 процента, в то время как в CS:GO и LoL рост превышает 10 процентов. Отмечается, что общая сумма призовых во всех дисциплинах впервые превысила 100 миллионов долларов.