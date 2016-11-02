Стартовала Всероссийская студенческая киберспортивная лига

Федерация компьютерного спорта России объявила на сайте esportleague.ru о старте Всероссийской студенческой киберспортивной лиги, призовой фонд которой составит 7 миллионов рублей. В соревнованиях примут участие более 100 команд, представляющих ВУЗы. В лиге будут представлены: Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, FIFA 17, League of Legends и Hearthstone.

Турнир разделен на три этапа. С 1 ноября по 30 апреля пройдут региональные отборочные. В апреле стартует зональная квалификация, в которой примут участие сильнейшие коллективы федеральных округов. LAN-финал состоится в Москве в мае 2017 года.

Список регионов участников ВКСЛ: Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Новосибирская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Хабаровский край, Красноярский край, Республика Бурятия, Курская область.