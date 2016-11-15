10:30 | КИБЕРСПОРТ

Стали известны участники MLG Vegas

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Стали известны участники турнира по Overwatch MLG Vegas, сообщает пресс-служба соревнований. Всего в турнире примет участие 8 команд. В список участников соревнований попали: Team EnVyUs (Европа), Fnatic, Cloud9, FaZe Clan, compLexity Gaming, NRG eSports, Team Liquid и Rise Nation (все – США). Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов. Чемпионат, организованный американской организацией Major League Gaming пройдет с 16 по 18 декабря в Лас-Вегасе. Стоит отметить, что помимо Overwatch на предстоящем фестивале будет представлена Call of Duty: Infinite Warfare.

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