Стали известны участники MLG Vegas

Стали известны участники турнира по Overwatch MLG Vegas, сообщает пресс-служба соревнований. Всего в турнире примет участие 8 команд. В список участников соревнований попали: Team EnVyUs (Европа), Fnatic, Cloud9, FaZe Clan, compLexity Gaming, NRG eSports, Team Liquid и Rise Nation (все – США). Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов. Чемпионат, организованный американской организацией Major League Gaming пройдет с 16 по 18 декабря в Лас-Вегасе. Стоит отметить, что помимо Overwatch на предстоящем фестивале будет представлена Call of Duty: Infinite Warfare.