02:34 | КИБЕРСПОРТ

Средняя зарплата киберспортсменов в США составляет 105 тысяч долларов

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Портал esportobserver.com опубликовал исследование ESPN о зарплатах киберспортсменов по League of Legends, профессиональных травмах и употреблении допинга. Согласно докладу: средний доход игроков в Северной Америке составляет около 105 тысяч долларов в год, а в Европе эта цифра составляет чуть больше 80 тысяч долларов. 24 процента игроков заявили о том, что у них появились проблемы со здоровьем, в частности с кистью и спиной. При этом 27 процентов опрошенных киберспортсменов признались в употреблении стимулирующих веществ перед матчами.

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