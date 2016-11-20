Splyce покинули два игрока

Обладатели третьего места на летнем сплите EU LCS 2016, игроки Splyce Мартин "Wunder" Хансен и Михаэль "Mikyx" Мель покинули команду и стали свободными агентами, написал в своем твиттере Wunder. При этом сам игрок не исключает того факта, что он подпишет в ближайшем будущем новый контракт с датской командой. Со стороны руководства киберспортивной организации пока комментариев по этому поводу не поступало. Стоит отметить, что не только в команде по League of Legends, но и во всей организации назревают перемены – ранее Splyce расторгла контракты с двумя игроками своего состава по Counter Strike: Global Offensive.