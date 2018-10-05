"Спартак" подписал соглашение с киберспортивной командой forZe eSports

"Спартак" подписал партнерское соглашение с одной из старейших киберспортивных команд СНГ forZe eSports, информирует официальный сайт клуба. Как отмечается, оно направлено на то, чтобы увеличить общую аудиторию болельщиков. Кроме того, соглашение включает в себя проведение различных активностей не только в реальном, но и в киберспортивном пространстве.

В рамках договора о сотрудничестве киберспортсмены forZe будут выступать с логотипом "Спартака" на игровой форме.

"Мы нацелены на реализацию совместных проектов, которые станут первым подобным опытом коллаборации между спортивными и киберспортивными организациями", - отмечается в сообщении.