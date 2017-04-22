Совладелец КСК "Спартак" подчеркнул: Team Empire – это отдельный проект

Совладелец КСК "Спартак" Михаил Барашков подчеркнул в интервью RuHub, что киберспортивная организация Team Empire является отдельным проектом. При этом он подтвердил: среди учредителей киберспортивного "Спартака" и "Империи" есть одни и те же люди.

– Давно была идея предложить обществу "Спартак открыть отдельную организацию, которая будет представлена в киберспорта. Схема, по которой клуб отдельно открывается при помощи общества, оказалась более удобной, потому что владелец бренда – это общество "Спартак".

Team Empire остается Team Empire. Это отдельный проект, и никакого отношения к "Спартаку" она не имеет. В учредителях есть одни и те же лица, но как организации они друг к другу отношения не имеют.