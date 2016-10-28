Сон "Smeb" Кюн Хо не планирует завершать карьеру

Южнокорейский игрок в League of Legends Сон "Smeb" Кюн Хо подчеркнул, что не собирается завершать свою киберспортивную карьеру, несмотря на неудачное выступление его команды ROX Tigers на чемпионате мира по LoL. По мнению игрока, он хочет взять несколько выходных дней, а затем продолжить свои тренировки. При этом "Smeb" отметил, что судьба его команды пока находится под вопросом, как и место, где он планирует продолжать свои выступления.

– Я еще не закончил, – цитирует Inven Global Сона Кюн Хо. – Думаю, меня ждет несколько выходных дней от League of Legends, но затем я вернусь. Покину ли я Корею? Пока не могу сказать наверняка, однако я точно могу сказать, что продолжу свои выступления.