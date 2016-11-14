SK Telecom T1 и ROX Tigers вышли в полуфинал 2016 LoL KeSPA Cup

Команды SK Telecom T1 и ROX Tigers вышли в полуфинал корейского чемпионата по League of Legends 2016 LoL KeSPA Cup. Действующие чемпионы мира в четвертьфинальном матче со счетом 2-0 переиграли MVP. Второй матч игрового дня между ROX Tigers и Jin Air Green Wings растянулся на три карты, но в решающий момент сильнее оказались представители "тигров" – 2-1. Теперь SK Telecom T1 и ROX Tigers предстоит побороться за выход в финал турнира. В другом полуфинале между собой встретятся Ever и Kongdoo Monster. Полуфиналы пройдут 18 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет 88 тысяч долларов, из которых 35,2 тысячи достанется победителю соревнований.