SK Telecom T1 - чемпион мира по League of Legends

SK Telecom T1 стала чемпионом мира по League of Legends. В финале корейская команда переиграла своих соотечественников из Samsung - 3:2. Таким образом, SK Telecom T1 стала трехкратным чемпионом мира - ранее им удавалось выигрывать подобные турниры в 2013 и 2015 годах.

Победители уверенно начали противостояние с Samsung и одержали победы на первых двух картах, однако соперники сумели сравнять счет. Но в решающей схватке сильнее оказались спортсмены из SK Telecom T1. Победитель турнира получит 2 миллиона долларов, обладатели второго места увезли из Лос-Анджелеса, где проходил финал, 760,5 тысячи долларов. Лучшей командой из СНГ по итогам турнира стала Albus NoX Luna, поделившая места с 5-го по 8-е.