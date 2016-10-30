16:57 | КИБЕРСПОРТ

SK Telecom T1 - чемпион мира по League of Legends

SK Telecom T1 - трехкратные чемпионы мира по League of Legends. Фото Online News Planet
SK Telecom T1 - трехкратные чемпионы мира по League of Legends. Фото Online News Planet
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SK Telecom T1 стала чемпионом мира по League of Legends. В финале корейская команда переиграла своих соотечественников из Samsung - 3:2. Таким образом, SK Telecom T1 стала трехкратным чемпионом мира - ранее им удавалось выигрывать подобные турниры в 2013 и 2015 годах.

Победители уверенно начали противостояние с Samsung и одержали победы на первых двух картах, однако соперники сумели сравнять счет. Но в решающей схватке сильнее оказались спортсмены из SK Telecom T1. Победитель турнира получит 2 миллиона долларов, обладатели второго места увезли из Лос-Анджелеса, где проходил финал, 760,5 тысячи долларов. Лучшей командой из СНГ по итогам турнира стала Albus NoX Luna, поделившая места с 5-го по 8-е.

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