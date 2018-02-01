SK Gaming и "Кельн" стали партнерами

Киберспортивная организация SK Gaming и футбольный клуб "Кельн" объявили о заключении партнерского соглашения. Как отмечается в пресс-релизе, киберспортсмены получат право воспользоваться инфраструктурой клуба бундеслиги, что позволит повысить профессионализм условий подготовки, особенно в отношении тренировок, фитнеса и питания.

В свою очередь киберфутболисты "Кельна" Мирза Яхик и Тимо "Praii"Грунайзен, которые будут представлять клуб в виртуальной бундеслиге, получат поддержку со стороны SK Gaming. Также планируется совместная работа на видеороликами.