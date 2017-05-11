Шанхай примет HCT Spring Championship 2017 с призовым фондом 250 тысяч долларов

Компания Blizzard объявила место проведения LAN-финала весенней серии Hearthstone Championship Tour. Соревнование пройдет с 7 по 9 июля в зале Silver Hall выставочного комплекса Shanghai Expo Center в Шанхае (Китай). Четверо лучших игроков, определенных по результатам весенних игр плей-офф в каждом регионе, получат приглашения на весенний чемпионат. В Шанхае эти 16 игроков выступят в групповом этапе, где сыграют между собой до двух поражений, а двое лучших из каждой группы перейдут на следующую стадию – игры плей-офф на выбывание. Общий призовой фонд весеннего чемпионата составит 250 тысяч долларов.

Напомним, победителем зимней серии HCT Championship 2017 стал россиянин Алексей "ШтанУдачи" Барсуков.