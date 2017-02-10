"Шальке" подписал контракт с киберфутболистом

Немецкий футбольный клуб "Шальке" сообщил о подписании контракта с киберфутболистом Леннато "Lennao" Альбрехтом, который является лидером рейтинга сильнейших игроков Германии по Pro Evolution Soccer. Клуб поможет Леннато в подготовке к турниру PES League с призовым фондом 200 тысяч долларов, сообщает esportobserver.com. Напомним, что ранее "Шальке" первым из немецких клубов представил свою команду по League of Legends.

– После подписания контракта от меня будут многого ожидать, – подчеркнул "Lennao". – В первую очередь я должен пройти квалификацию на чемпионат мира. Я уверен, что мой опыт, навыки, а также созданные клубом идеальные тренировочные условия помогут добиться успеха.