03:30 | КИБЕРСПОРТ

"Шальке" подписал контракт с киберфутболистом

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Немецкий футбольный клуб "Шальке" сообщил о подписании контракта с киберфутболистом Леннато "Lennao" Альбрехтом, который является лидером рейтинга сильнейших игроков Германии по Pro Evolution Soccer. Клуб поможет Леннато в подготовке к турниру PES League с призовым фондом 200 тысяч долларов, сообщает esportobserver.com. Напомним, что ранее "Шальке" первым из немецких клубов представил свою команду по League of Legends.

– После подписания контракта от меня будут многого ожидать, – подчеркнул "Lennao". – В первую очередь я должен пройти квалификацию на чемпионат мира. Я уверен, что мой опыт, навыки, а также созданные клубом идеальные тренировочные условия помогут добиться успеха.

 

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