Сергей Собянин: "Виртуальные игры уже становятся нашей реальностью"

В ходе форума "Открытые инновации" мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с игроком состава по League of Legends российской организации M19 Кириллом "Likkrit" Малофеевым. Они поговорили о перспективах киберспорта, а также обсудили проведение крупных соревнований в Москве.

– Виртуальные игры уже становятся нашей реальностью и целой отраслью в экономике, поэтому то, что вы делаете, имеет абсолютно конкретное экономическое выражение, – обратился к Малофееву Собянин. – Что касается московской площадки – пожалуйста, если у вас есть какие-то инициативы, я готов обсудить.