Сергей Шубенков: "Если шахматы – спорт, то киберспорт – тоже"

Действующий чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков в интервью "СЭ" подчеркнул, что положительно относится к киберспорту. При этом он выразил уверенность, обычный никогда не уйдет на задворки.

– Все хотел у вас поинтересоваться по поводу любимого вами киберспорта. Его же недавно признали официальным видом спорта. Как человек, который любит поиграть, но в тоже время и о спорте знает не понаслышке, скажите, что вы об этом думаете?

– Когда к ним придет ВАДА, я буду очень рад (смеется)! Вот вы шутите, а у вас на сайте уже появился раздел киберспорта.

– Раздел будущего.

– Согласен. Но фанаты киберспорта в традиционные спортивные медиа заходят редко. У них все вообще отлично. Им, мне кажется, и на телевидение выходить не обязательно. С монетизацией в интернете у них все в порядке. Что же касается вашего вопроса, то если шахматы – спорт, то уж почему киберспорту не быть им?

– Согласны с тем, что если киберспорт включат в олимпийскую программу, то обычный со временем уйдет на задворки?

– Нет, вряд ли. Думаю, обычный спорт никогда там не окажется. (Владимир ИВАНОВ)

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