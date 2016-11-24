14:25 | КИБЕРСПОРТ

Себастьян "Ostkaka" Энваль присоединился к The Alliance

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Чемпион мира по Hearthstone Себастьян "Ostkaka" Энваль присоединился к The Alliance, сообщает пресс-служба киберспортивной организации. Швед стал вторым игроком, пополнившим ряды The Allince за последние два месяца - ранее контракт с The Allince подписал Йон "Orange" Вестберг.

Ostkaka на протяжении года выступал за украинский коллектив Natus Vincere, однако по необъясненным причинам решил покинуть организацию. Первым турниром для Ostkaka в составе The Alliance станет DreamHack Winter 2016, который стартует 24 ноября.

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