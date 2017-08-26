Сборная Украины уступила Чехии в финале Hearthstone Global Games

Команда Чехии стала чемпионом первого турнира Hearthstone Global Games, в котором принимали участие сборные стран. В финале была переиграна команда Украины. Счет встречи – 4:2. Капитаном последней является игрок российской Virtus.pro Артем "DrHippi" Кравец. Сборная России не смогла пробиться в плей-офф чемпионата.

Всего на HGG выступили коллективы из 42-х стран. До LAN-финала добрались четыре сильнейших. Заключительная стадия первенства прошла в рамках выставки GamesCom в Кельне. Призовой фонд составил 332 тысячи долларов. Победитель и финалист заработали по 60 и 40 тысяч долларов. США и Корея завоевали бронзу и 20 тысяч долларов.

Составы сборных были определены путем открытого голосования среди болельщиков.