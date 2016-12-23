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Сборная Украины по Starcraft попала в группу с США на Nation Wars

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Сборная Украины по дисциплине Starcraft попала в группу С в четвертом сезоне турнира Nation Wars вместе со сборной США, Норвегии и Австралии. Состав команды был выбран путем открытого зрительского голосования. Сборная Украины переиграла в отборочном этапе российскую команду со счетом 4:0 и будет представлять СНГ-регион на предстоящем турнире. В стадию плей-офф пройдут по два сильнейших коллектива из каждой группы. Организатором соревнований с призовым фондом 30 тысяч долларов выступила французская OGamingTV, в студии которой 21 января определится победитель.

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