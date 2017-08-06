Сборная России вышла в плей-офф квалификации ЧМ по Overwatch

Сборная России по Overwatch одержала победу над командой Турции в матче 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира. Этот успех стал для россиян вторым кряду и гарантировал выход в плей-офф. Их соперник станет известен по итогам 3-го тура, в котором Россия сыграет против Канады.

Всего в соревнованиях принимают участие 32 коллектива. Призовой фонд финального турнира составит $ 72 тыс.

Чемпионат мира по Overwatch

Квалификационный турнир

Групповой этап

2-й тур

Группа F

РОССИЯ – Турция – 4:0

Турнирное положение: Канада – 2 победы (2 матча), РОССИЯ – 2 (2), Турция 0 (2), Сингапур – 0 (2).