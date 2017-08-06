Сборная России вышла в плей-офф квалификации ЧМ по Overwatch

Сборная России по Overwatch одержала победу над командой Турции в матче 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира. Этот успех стал для россиян вторым кряду и гарантировал выход в плей-офф. Их соперник станет известен по итогам 3-го тура, в котором Россия сыграет против Канады.
Всего в соревнованиях принимают участие 32 коллектива. Призовой фонд финального турнира составит $ 72 тыс.
Чемпионат мира по Overwatch
Квалификационный турнир
Групповой этап
2-й тур
Группа F
РОССИЯ – Турция – 4:0
Турнирное положение: Канада – 2 победы (2 матча), РОССИЯ – 2 (2), Турция 0 (2), Сингапур – 0 (2).
🇰🇷, 🇳🇱, 🇷🇺 and 🇨🇦 secured 4 wins each yesterday!– Overwatch (@OverwatchEU) 6 августа 2017 г.
Katowice Overwatch World Cup Group Stage final day starting now: https://t.co/19ihXIKqDA pic.twitter.com/5KO5jaoFY7