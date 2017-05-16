Сборная России потерпела первое поражение на международном турнире по Hearthstone

Сборная России уступила команде Австрии в третьем туре международного турнира Hearthstone Global Games. Счет встречи – 3:2. После этого поражения россияне опустились на вторую строчку группы С, возглавляет которую сборная Аргентины с тремя победами при одном поражении.

За Россию выступают Павел "Pavel" Бельтюков, Алексей "ШтанУдачи" Барсуков, Владислав "SilverName" Синотов и Алексей "Iner" Бакуменко. Стоит отметить, что Бельтюков является действущим чемпионом мира в данной дисциплине, а Барсуков победил на недавнем "мэйджоре" HCT на Багамских островах.

Все участники были определены путем открытого регионального голосования. Вместе с Россией в группу С также попали Австралия, Новая Зеландия и Испания. На заключительном этапе Global Games выступят игроки из 48 стран. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов.