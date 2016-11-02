Сборная России переиграла США на Overwatch World Cup 2016

Сборная России по Overwatch переиграла со счетом 2:1 сборную США в заключительном матче группового этапа и заняла первое место в квартете B на турнире Overwatch World Cup 2016, который проходит в рамках фестиваля BlizzCon в Анахайме (США). В четвертьфинале Россия встретится с Францией, в переигровках уступившей Китаю первое место группы D. Соперником американской сборной в первом раунде плей-офф станет сборная Южной Кореи, которая переиграла всех оппонентов в квартете C со счетом 2:0.

Первый тур игр на выбывание стартует 4 ноября. Все матчи пройдут в формате best-of-3.