Профессиональная кибеспортсменка по дисциплине Starcraft II Саша "Scarlett" Хостин попала в книгу рекордов Гиннесса, сообщает ESPN. Scarlett стала самой богатой женщиной в компьютерном спорте - победы и призовые места на различных турнирах принесли ей свыше 144 тысячи долларов.

Таким образом, Саша Хостин опередила предыдущую рекордсменку Кэтрин "Mystic" Ганн на 20 тысяч долларов. В данный момент 22-летняя Хостин продолжает свои активные выступления за Team expert, так что ее благосостояние будет только расти.

Примечательно, что свою карьеру Scarlett начала более четырех лет назад, за это время сменив четыре команды. Последним на данный момент турниром с участием спортсменки является отборочный этап World Cyber Arena 2016, второе место на котором принесло ей 4100 долларов.