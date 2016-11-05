Росвоенцентр проведет турнир "Проект Армата" на бюджетные средства

Российский государственный военный историко-культурный центр ведет переговоры о проведении киберспортивного турнира в рамках госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы". Приблизительный бюджет турнира составит 500 тысяч рублей, согласно порталу izvestia.ru. Ранее Росвоенцентр проводил соревнования по World of Tanks совместно с Wargaming. Дисциплина следующего турнира пока не определена. Чемпионат будет разделен на отборочный этап в регионах и LAN-финал. Турнир не имеет призового фонда, а все затраты на его проведения будут выделены из государственного бюджета.