Российская Unique взяла верх над украинской NEO в матче "Золотой серии" World of Tanks

Российская Unique нанесла поражение украинской Nomen Est Omen в матче 15-го тура "Золотой серии" World of Tanks со счетом 5:3. Победившая команда занимает пятое место в турнирной таблице с 23-мя очками. Украинцы идут на предпоследней строчке с девятью баллами.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

15-й тур

Unique (Россия) – Nomen Est Omen (Украина) – 5:3

Турнирное положение: TORNADO ENERGY (Россия) – 32 очков (14 матчей), Natus Vincere (Россия) – 30 (14), Not So Serious (Россия) – 30 (14), Carpe Diem (Россия) – 24 (14), Unique (Россия) – 23 (15), Brain Storm (Россия) – 17 (14), Nomen Est Omen (Украина) – 9 (15), IMPACT Gaming (Россия) – 6 (14).