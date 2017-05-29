Российская Tornado Energy победила на чемпионате мира по World of Tanks

Российский коллектив Tornado Energy победил на восьмом чемпионате мира по World of Tanks, который впервые прошел в Москве. В финале со счетом 7:2 была переиграна европейская Ding. Благодаря этой победе Tornado стала двукратным чемпионом мира.

Решающие встречи прошли 27 и 29 мая на арене "ВТБ Ледовый дворец". Призовой фонд Гранд-финала WGL составил 300 тысяч долларов. Всего на соревновании выступили 12 сильнейших команд Азии, Европы, Северной Америки и СНГ.

Москва

Гранд-финал WGL

World of Tanks

Плей-офф

Финал

Tornado Energy (Россия) – Ding (Европейский Союз) – 7:2