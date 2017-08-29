Российская M19 разыграла контракты с организацией на открытом турнире по PUBG

Российская киберспортивная организация M19 сообщила об открытии отделения по шутеру PlayerUnknown's Battlegrounds. Контракты были подписаны с победителями открытого турнира в режиме "2 на 2". Ими стали игроки "Batulin" и "Konstantinvk". Напомним, первый LAN-турнир по PUBG в Кельне стал самым просматриваемым киберспортивным событием прошлых выходных. По количеству единовременных игроков шутер обошел стратегию Dota 2.

M19 ранее уже разыгрывала контракт с организацией в открытом турнире. Белорус Павел "Картошечка" Павленко завоевал право представлять M19 благодаря победе на турнире по карточной игре Hearthstone.

– PUBG – молодая, но достойная внимания дисциплина, – считает директор по дисциплинам М19 Юрий Марков. – Динамичные перестрелки, простор для применения собственных стратегий и соревновательный дух делают игру по-настоящему захватывающей и подходящей для профессиональной сцены. Мы приняли решение открыть направление по PUBG и провели набор “проверенным” способом – через турнир, в котором игроки обязаны пройти несколько этапов и доказать, что именно они достойны представлять М19 в новой дисциплине.