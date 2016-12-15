Россиянин Владислав "SilverName" Синотов победил на WCA 2016

Россйиский киберспортсмен по дисциплине Hearthstone Владислав "SilverName" Синотов из организации Team Spirit стал чемпионом китайского турнира World Cyber Arena 2016. В финале со счетом 3:1 был переигран Фэн "IceFox" Сяо, для которого этот чемпионат был домашним.

Победитель WCA заработал 95,5 тысячи долларов, серебряный призер 48,7 тысячи. Другой представитель СНГ-региона Артем "DrHippi” Кравец занял четвертую строчку. Сперва он уступил Синотову в полуфинале, а затем корейцу Таесангу "Taesangh" Юну в матче за третье место. Турнир прошел в китайском городе Иньчуань.