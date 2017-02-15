Россиянин "Pavel" – победитель благотворительного турнира по Hearthstone

Российский игрок по Hearthstone Павел "Pavel" Бельтюков переиграл со счетом 3:2 румына Диму "Rdu" Раду в финале благотворительного турнира от организации Kinguin – Kinguin for Charity. В полуфинальной встрече "Pavel" оказался сильнее украинского киберспортсмена Александра "Kolento" Малша, переигравшим китаянку "Eloise" в поединке за третье место.

Призовой фонд чемпионата составил 5 тысяч долларов, 3 из которых достались победителю. Два других игрока из СНГ-региона украинец Артем "DrHippi" Кравец и россиянин Владислав "SilverName" Синотов покинули чемпионат на стадии четвертьфинала.