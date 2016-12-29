Россиянин "Pavel" – лучший в четырех номинациях GosuAwards 2016 по итогам голосования

Россиянин Павел "Pavel" Бельтюков победил в голосовании пользователей на сайте GosuGamers в четырех номинациях премии GosuAwards по дисциплине Hearthstone – "Лучший западный игрок", "Игрок года", "Прорыв года" и "История года". Однако эксперты киберспортивного портала отдали ему победу только в последней из них. Напомним, что "Pavel" одержал несколько волевых побед на чемпионате мира-2016 и в итоге завоевал главный трофей турнира с призовым фондом в размере одного миллиона долларов.
Полный список победителей GosuAwards 2016 по Hearthstone выглядит следующим образом:
Лучший западный игрок* – Себастьян "Xixo" Бентерт (Павел "Pavel" Бельтюков);
Лучший восточный игрок – Ил Мун "Handsomeguy" Канг (Чжоу "JasonZhou" Бин);
Игрок года – Себастьян "Xixo" Бентерт (Павел "Pavel" Бельтюков);
Прорыв года – Артем "DrHippi" Кравец (Павел "Pavel" Бельтюков);
Перспективный игрок на 2017 год – Симон "Crane333" Раунлост (Фрэнк "Fr0zen" Чжаг);
Команда года – G2 Esports;
Трансфер года – создание состава Virtus.pro G2A (Джеймс "Firebat" Костесич в Cloud9);
Противостояние года – Европа против Северной Америки;
Самый запоминающийся турнир – BlizzCon 2016 Hearthstone;
Лучший турнир вне формата HCT – BatStone #1;
Лучший вернувшийся стример – Дэн "Frodan" Чжоу;
Лучший дебютировавший стример – Джеймс "Firebat" Костесич;
Лучшее освещение турниров – Blizzard;
История года – Камбеки "Pavel" в матчах плей-офф чемпионата мира-2016;
Драма года – Amaz против Firebat (просьба сообщества изменить карты класса "Жрец";
Мета года – Midrange Shaman.
* - по версии экспертов GosuGamers, в скобках указан побидетель голосования среди пользователей (если отличается).