Россиянин "Pavel" – лучший в четырех номинациях GosuAwards 2016 по итогам голосования

Россиянин Павел "Pavel" Бельтюков победил в голосовании пользователей на сайте GosuGamers в четырех номинациях премии GosuAwards по дисциплине Hearthstone – "Лучший западный игрок", "Игрок года", "Прорыв года" и "История года". Однако эксперты киберспортивного портала отдали ему победу только в последней из них. Напомним, что "Pavel" одержал несколько волевых побед на чемпионате мира-2016 и в итоге завоевал главный трофей турнира с призовым фондом в размере одного миллиона долларов.

Полный список победителей GosuAwards 2016 по Hearthstone выглядит следующим образом:

Лучший западный игрок* – Себастьян "Xixo" Бентерт (Павел "Pavel" Бельтюков);

Лучший восточный игрок – Ил Мун "Handsomeguy" Канг (Чжоу "JasonZhou" Бин);

Игрок года – Себастьян "Xixo" Бентерт (Павел "Pavel" Бельтюков);

Прорыв года – Артем "DrHippi" Кравец (Павел "Pavel" Бельтюков);

Перспективный игрок на 2017 год – Симон "Crane333" Раунлост (Фрэнк "Fr0zen" Чжаг);

Команда года – G2 Esports;

Трансфер года – создание состава Virtus.pro G2A (Джеймс "Firebat" Костесич в Cloud9);

Противостояние года – Европа против Северной Америки;

Самый запоминающийся турнир – BlizzCon 2016 Hearthstone;

Лучший турнир вне формата HCT – BatStone #1;

Лучший вернувшийся стример – Дэн "Frodan" Чжоу;

Лучший дебютировавший стример – Джеймс "Firebat" Костесич;

Лучшее освещение турниров – Blizzard;

История года – Камбеки "Pavel" в матчах плей-офф чемпионата мира-2016;

Драма года – Amaz против Firebat (просьба сообщества изменить карты класса "Жрец";

Мета года – Midrange Shaman.

* - по версии экспертов GosuGamers, в скобках указан побидетель голосования среди пользователей (если отличается).