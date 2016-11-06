Россиянин Павел Бельтюков стал чемпионом мира по Hearthstone

Россиянин Павел “Pavel” Бельтюков стал победителем турнира Hearthstone WorldChampionship, который был организован разработчиками игры компанией Blizzard в рамках фестиваля Blizzcon. Уроженец города Екатеринбург стал обладателем денежного приза 250 тысяч долларов переиграв в финале украинского игрока Артема “DrHippi” Кравеца, получившего 150 тысяч долларов за второе место. Киберспортсмены из Китая и Южной Кореи заработали по 100 тысяч долларов разделив третью и четвертую строчку. Общий призовой фонд соревнований в дисциплине Hearthstone составил 1 миллион долларов. СНГ-игроки заняли первые два места соревнований, в которых приняло участие 16 спортсменов из 9 стран мира.