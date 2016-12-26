Россиянин "Korvus" узнал соперников по групповому этапу WESG по Hearthstone

​Организаторы World Electronic Sports Games объявили состав групп на предстоящем турнире по Hearthstone, который пройдет с 12 по 15 января. Россиянин "Korvus" попал в группу B, где его соперниками будут losefield (Гонконг), Lord, Staz (Филиппины), Talion (Канада), Mikka (Таиланд).

Группа А: pnc (Аргентина), Impact. (Канада), Orange (Швеция), Gilgamesh (Малайзия), Neirea (Украина), Perna (Бразилия);

Группа C: Xixo (Германия), lbdutchboy (Голландия), Renekuroi (Япония), Nessteban (Перу), Lucius (Аргентина), shy (Гонконг).

Группа D: TheJok3r (ЮАР), BunnyHoppor (Германия), CLHUang (Китай), Sanver (Турция), Kazediel (Испания), Fluffy (Швеция)

На WESG будут проводиться соревнования в следующих дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, Counter Strike: Global Offensive, Starcraft 2. Отличительной особенностью чемпионата является тот факт, что члены каждой из команд должны быть гражданами одной страны.

Общий призовой фонд турнира составляет 4,7 миллиона долларов.