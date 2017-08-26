Россиянин "Cooller" завоевал бронзу на чемпионате мира по Quake

Россиянин Антон "Cooller" Синьгов занял третье место на первом чемпионате мира по Quake Champions в режиме "Дуэль". В матче за бронзу игрок Natus Vincere взял верх над американцем Тимом "DaHanG" Фогати. Счет встречи – 2:1. "Cooller" заработал 30 тысяч долларов из общего призового фонда 340 тысяч долларов.

В полуфинале Синьгов уступил белорусу "clawz", который поборется сегодня за титул с голландец "Vo0". Всего на турнире выступили 32 киберспортсмена. Заключительный этап чемпионата мира прошел в Далласе, в рамках фестиваля QuakeCon.