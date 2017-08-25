Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:19 | КИБЕРСПОРТ

Россиянин "Cooller" вышел в плей-офф чемпионата мира с первого места

 
Антон "Cooller" Синьгов (слева) и Алексей "Cypher" Янушевский.Игроки Na`Vi и Virtus.pro победили в первом туре чемпионата мира по Quake

Россиянин Антон "Cooller" Синьгов вышел в плей-офф первого чемпионата мира по Quake Champions. В заключительном туре он переиграл американца Шейна "rapha" Хендриксона и занял первое место группы А. "Cooller" победил во всех трех матчах группового этапа с общей разницей по очкам +14. В первом раунде плей-офф Синьгов поборется со шведом Йоханом "toxiq" Куиком.

Всего в турнире принимают участие 32 киберспортсмена. LAN-финал Quake World Championship 2017 проходит в Далласе, в рамках фестиваля QuakeCon. Призовой фонд дивизиона "Дуэль" составляет 340 тысяч долларов, 100 тысяч из которых заработает победитель.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий