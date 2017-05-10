Россия встретится с Турцией на групповом этапе чемпионата мира по Overwatch

Разработчик игры Overwatch – корпорация Blizzard – представила состав групп первого этапа чемпионата мира. Сборная России попала в квартет F вместе с Турцией, Сингапуром и Канадой. Команды сыграют друг с другом по круговой система, после чего два сильнейших коллектива продолжать выступление в плей-офф. Матчи группы F состоятся летом текущего года в польском Катовице.

Всего в Overwatch World Cup выступят составы из 32 стран. До заключительного этапа в Анахайме доберутся восемь сильнейших по итогам регионального группового этапа. Напомним, что сборная России является серебряным призером последнего чемпионата мира по Overwatch. На прошлогоднем чемпионате с призовым фондом 288 тысяч долларов сильнейшей оказалась команда Кореи.