Россия не смогла пробиться в финальную часть ЧМ по Overwatch

Сборная России по Overwatch уступила команде Кореи в матче плей-офф квалификации чемпионата мира и лишилась шансов на попадание в финальную часть турнира. Счет поединка – 0:3. Проигравшая команда заработала девять тысяч долларов призовых. Напомним, что россияне в прошлом году уступили корейцам в финале ЧМ (0:4).
Чемпионат мира по Overwatch
Квалификационный турнир
Плей-офф
РОССИЯ – Корея – 0:3
1st team to go to BlizzCon is 🇰🇷South Korea🇰🇷 but 🇷🇺Russia🇷🇺 fought valiantly! @FaZeSDBurn and @fl0w3r_nanohana – the 🇷🇺🇰🇷 Genjis on duty! https://t.co/2TrpWyUPc6– Overwatch (@OverwatchEU) 6 августа 2017 г.