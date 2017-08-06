Россия не смогла пробиться в финальную часть ЧМ по Overwatch

Сборная России по Overwatch уступила команде Кореи в матче плей-офф квалификации чемпионата мира и лишилась шансов на попадание в финальную часть турнира. Счет поединка – 0:3. Проигравшая команда заработала девять тысяч долларов призовых. Напомним, что россияне в прошлом году уступили корейцам в финале ЧМ (0:4).

Чемпионат мира по Overwatch

Квалификационный турнир

Плей-офф

РОССИЯ – Корея – 0:3