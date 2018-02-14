Роман Дворянкин: "Virtus.pro входит в топ-5 мировых команд"

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин подчеркнул в интервью rb.ru, что доволен выступлением составов организации в 2017 году. Он отметил: "медведи" входят в пятерку лучших киберспортивных команд в мире.

– Ваш недавний твит: "2017-й будет нашим годом". Чем были довольны? – вопрос Дворянкину.

– Это был ретвит сообщения от начала декабря 2016 года, когда наш Dota-состав поехал на первый по-настоящему крупный турнир, The Boston Major 2016. Это как Турнир Большого шлема в теннисе. Вылетели, заняв 8 место. Для старта это неплохо, но мы могли больше. Тогда пришло понимание, что 2017 сложится более удачно. Так и случилось.

Никогда в истории киберспорта команды из постсоветских стран не выигрывали столько наград за один год. Победили на крупнейших мировых турнирах в разных дисциплинах – Dota 2 и CS:GO. Самое главное – показали качественный уровень игры.

Все знают, что у нас есть самый сильный баскетбольный клуб в Европе – ЦСКА. Все знают, что у нас самый сильный волейбольный клуб в Европе – казанский "Зенит". А в киберспорте есть Virtus.pro. Virtus.pro входит в топ-5 мировых команд. Причем у нас в составе – российские и украинские игроки. И мы этим гордимся.