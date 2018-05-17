Роман Дворянкин: "Аудитория киберспорта будет взрослеть"

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин выразил уверенность в том, что зрительская аудитория киберспорта будет взрослеть. Он подчеркнул, что в категории до 18 лет виртуальный спорт уже опережает некоторые традиционные виды.

– Очевидно, аудитория будет взрослеть, – приводит "Большой спорт" слова Дворянкина. – Если посмотреть все исследования, которые делают западные или американские аналитические компании, то чуть ли не главный плюс киберспорта в том, что в категории до 18 лет киберспорт уже обгоняет некоторые традиционные виды спорта.

Только в этой возрастной категории. Для этих людей киберспорт это то, что называется sports of choice, им не так интересно смотреть бейсбол или хоккей, им интересно смотреть, как играют их любимые киберспортивные команды. Это, естественно, будет продолжаться с течением времени, аудитория будет больше диверсифицирована с точки зрения возрастных фракций.