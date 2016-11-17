Riot Games включила функционал повторов игр

Riot Games объявила, что отныне все повторы игр, в которых принимали участие игроки, будут доступны для них в клиенте игры на протяжении двух недель. Стоит отметить, что раз в две недели разработчики выпускают крупное обновление игры, и с каждым таким выходом патча список реплеев будет обнуляться. По сообщениям компании Riot Games на их официальном сайте, повторы будут доступны только участникам воспроизводимого матча. До введения этого функционала игроки были вынуждены пользоваться программами сторонних разработчиков, однако и по сей день функционал такого софта намного шире, чем клиента игры – повторы в сторонних программах доступны не две недели, а несколько месяцев.