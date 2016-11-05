00:59 | КИБЕРСПОРТ

Riot Games может обязать организации повысить минимальную зарплату игроков

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Riot Games – разработчик игры League of Legends – может обязать киберспортивные организации повысить минимальную зарплату игроков команд из Северной Америки и Европы, сообщает espn.com. На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 25 тысяч долларов в США и 22 тысячи евро в Европе в год. Также организации должны будут перейти с договоров подряда на договор найма, что позволит киберспортсменам получать медицинскую страховку и делать пенсионные отчисления. Подобная система уже применятся в Team Liquid, Immortals, Cloud9, Team SoloMid, H2K и Unicorns of Love.

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