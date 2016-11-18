Riot Games добавила зимнюю карту в тестовый клиент League of Legends

Riot Games внесла изменения в тестовый клиент League of Legends, сообщает официальный сайт игры. По словам разработчиков, они пытались создать карту, которая бы не мешала игровому процессу, но при этом передавала атмосферу новогодних каникул. Ближайшие недели зимняя карта будет находиться в тестовом клиенте на стадии доработки. Стоит отметить, что помимо карты были переработаны и некоторые способности героев, чтобы они лучше сочетались с новым видом игрового мира. Напомним, что ранее Riot Games произвела анонс нового героя.