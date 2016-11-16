Riot Games добавила 10 героев в бесплатный доступ

Riot Games добавила в League of Legends 10 бесплатных героев поддержки, сообщает официальный сайт игры. По словам разработчиков, данная акция направлена на повышение популярности роли саппорта среди игроков. В свободный доступ с 15 ноября попали такие герои, как Блицкранк, Брэнд, Браум, Жанна, Леона, Нами, Сона, Тарик, Треш и Зайра. Отныне в LoL доступны каждую неделю 20 бесплатных персонажей. Стоит отметить, что данный эксперимент Riot Games продлится всего 4 недели, после чего количество доступных персонажей станет прежним.