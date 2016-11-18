12:50 | КИБЕРСПОРТ

Riot анонсировала нового героя

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Компания Riot Games анонсировала нового героя, сообщает официальный сайт League of Legends. Новый персонаж носит имя Камилла, ее основным оружием являются клинки-протезы. Дату появления Камиллы в League of Legends пока не раскрывают.

Представлен новый персонаж был в онлайн-комиксе, который можно прочесть на официальном сайте игры. Последний раз Riot добавляла нового чемпиона в игру пару месяцев назад, тогда речь шла об Иверне-Зеленом отце. Всего за 2016 год в игру было добавлено 5 новых персонажей, не считая Камиллы.

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