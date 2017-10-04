РФС анонсировал первый официальный чемпионат России по киберфутболу

Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России подписали договор о совместной организации соревнований по киберфутболу, сообщает официальный сайт РФС. Первым таким турниром станет чемпионат России. Пройдет он в несколько этапов с октября по декабрь 2017 года.

Первый этап пройдет в рамках отборочных турниров онлайн. На втором будут проходить открытые офлайн-турниры на стадионах клубов премьер-лиги.

Финал чемпионата России пройдет в конце декабря, победитель представит Росси.ю на турнирах в 2018 году.